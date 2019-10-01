Сколько зарабатывает Панарин и когда закончится дисквал Кузнецова? Тест на знание НХЛ

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В ночь на 3 октября стартует регулярный чемпионат НХЛ-2019/20. 31 команда начнет долгую полугодичную борьбу за место в плей-офф. Летом клубы активно меняли составы, переподписывали лидеров и этой осенью предстанут совершенно в новом виде. Готов ли ты к переменам?

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Регулярный чемпионат-2019/20 завершится 4 апреля.

Победитель регулярки получит Президент Трофи.

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