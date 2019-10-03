«Вашингтон» выиграл стартовый матч нового сезона НХЛ у «Сент-Луиса» со счетом 3:2, исход встречи решился в овертайме. Русские игроки команды отметились голами.

Александр Овечкин забросил шайбу в первом периоде, Дмитрий Орлов – во втором. Автором решающей шайбы стал чех Якуб Врана.

34-летний Ови вышел на первое место по голам в матчах открытия среди действующих хоккеистов НХЛ. Он забил 11 шайб в 15 матчах. Также он был признан второй звездой матча вслед за Враной.

«Это только первый матч: много ошибок, немного рваный ритм, но у нас было достаточно моментов. Считаю, наше звено с Бекстрёмом и Уилсоном сыграло солидно, мы создали довольно много голевых шансов. С каждым матчем будем становиться лучше. У меня сегодня было много возможностей забить, я использовал только одну. Может быть, в следующий раз будет больше», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

В матче не сыграл Евгений Кузнецов – НХЛ отстранила его на три встречи за употребление кокаина.

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