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Панарин официально дебютировал за «Рейнджерс» с шайбы и ассиста против «Виннипега»

Панарин официально дебютировал за «Рейнджерс» с шайбы и ассиста против «Виннипега»
Eurosport

04/10/2019 в 08:22Обновлено 04/10/2019 в 09:58

Россиянин забивал «Айлендерс», но лишь в выставочной встрече.

Российский хоккеист Артемий Панарин отличился шайбой и ассистом в первом соревновательном матче за «Рейнджерс».

Команда из Нью-Йорка удачно открыла сезон домашней игрой против «Виннипега». Встреча закончилась со счетом 6:4.

В прошедшем матче состоялся официальный дебют Артемия Панарина за новый клуб. На 21-й минуте шайба отскочила к хоккеисту, и он из зоны вбрасывания смачно щелкнул в ближний угол. «Рейнджерс» сопроводили видео гола так: «Смотреть, как Панарин забивает на «Мэдисон Сквер Гарден», теперь немного веселее».

  • Артемий перебрался в Нью-Йорк лишь в прошлое межсезонье.
  • Игрок заработает 81,5 миллиона долларов за семь сезонов.

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