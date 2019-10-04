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Панарин официально дебютировал за «Рейнджерс» с шайбы и ассиста против «Виннипега»
Россиянин забивал «Айлендерс», но лишь в выставочной встрече.
Российский хоккеист Артемий Панарин отличился шайбой и ассистом в первом соревновательном матче за «Рейнджерс».
Команда из Нью-Йорка удачно открыла сезон домашней игрой против «Виннипега». Встреча закончилась со счетом 6:4.
В прошедшем матче состоялся официальный дебют Артемия Панарина за новый клуб. На 21-й минуте шайба отскочила к хоккеисту, и он из зоны вбрасывания смачно щелкнул в ближний угол. «Рейнджерс» сопроводили видео гола так: «Смотреть, как Панарин забивает на «Мэдисон Сквер Гарден», теперь немного веселее».
- Артемий перебрался в Нью-Йорк лишь в прошлое межсезонье.
- Игрок заработает 81,5 миллиона долларов за семь сезонов.
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