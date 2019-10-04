НХЛ хочет проводить матчи регулярного чемпионата в России

Возможно, в ближайшие годы фанаты НХЛ из России смогут увидеть кумиров вживую. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что работа в этом направлении уже ведется.

«Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России – это то, над чем мы работаем в настоящее время. Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звездами к участию в матчах в России», – приводит слова функционера ТАСС.

Также Дэйли сообщил, что подобное стало возможно благодаря уклеплению отношений между Национальной хоккейной лигой, Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой.

Клуб НХЛ лишь однажды приезжал в Россию. В 2010 году прошел выставочный матч «Каролины» против СКА из Санкт-Петербурга.

Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу российской команды.

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