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Задоров смачно отхватил по лицу и стал участником первой драки нового сезона

Задоров смачно отхватил по лицу и стал участником первой драки нового сезона
Eurosport

50 мин. назад

Российский игрок «Колорадо» был невозмутим, пока не обнаружил кулак у себя в зубах.

«Колорадо» обыграл «Калгари» в первом матче нового сезона НХЛ со счетом 5:3. Больше всего встреча запомнилась не хоккеем, а первой дракой.

В конце второго периода Никита Задоров мощнейше впечатал хоккеиста «Калгари» в борт. За партнера вступился Милан Лулич, который подкатился к Никите и пару раз пихнул российского хоккеиста, после чего сунул ему кулаком в лицо. Задоров невозмутимо смотрел на судью и ничего не предпринимал до тех пор, пока ему не прилетело справа в челюсть. Но и после этого Никита лишь вошел в клинч, не став дубасить оппонента.

  • «Колорадо» выбил «Калгари» из последнего розыгрыша Кубка Стэнли.
  • Несмотря на пассивность в этом эпизоде, Задоров получил две минуты штрафа за толчок и еще пять – за драку.

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