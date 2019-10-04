«Колорадо» обыграл «Калгари» в первом матче нового сезона НХЛ со счетом 5:3. Больше всего встреча запомнилась не хоккеем, а первой дракой.

В конце второго периода Никита Задоров мощнейше впечатал хоккеиста «Калгари» в борт. За партнера вступился Милан Лулич, который подкатился к Никите и пару раз пихнул российского хоккеиста, после чего сунул ему кулаком в лицо. Задоров невозмутимо смотрел на судью и ничего не предпринимал до тех пор, пока ему не прилетело справа в челюсть. Но и после этого Никита лишь вошел в клинч, не став дубасить оппонента.

«Колорадо» выбил «Калгари» из последнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Несмотря на пассивность в этом эпизоде, Задоров получил две минуты штрафа за толчок и еще пять – за драку.

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