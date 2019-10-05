Представитель России Илья Самсонов дебютировал в НХЛ в матче между «Вашингтоном» и «Айлендерс» (2:1).

Самсонов, который стал игроком «Кэпиталс» в 2018 году, но предыдущий сезон на правах аренды отыграл в составе «Херши Беарс», отразил 25 бросков из 26 и был признан второй звездой встречи.

По окончании матча россиянин беседовал с журналистами, когда к нему подошел партнер по команде Том Уилсон и вымазал лицо кремом для бритья. Самсонов не смутился и продолжил интервью.

А еще Илье преподнесли кепку бейсбольного клуба «Вашингтон Нэшионалс».

В следующем туре «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», матч пройдет 6 октября.

В 2018 году «Кэпиталс» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли. В прошлом сезоне лучшей командой НХЛ стал «Сент-Луис».

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