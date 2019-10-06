Овечкин представил фанатам «Вашингтона» клубного щенка, который от волнения обмочился
Кто тут хороший мальчик?
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин презентовал щенка лабрадора по кличке Капитан, который на некоторое время станет символом клуба.
«Кэпиталз» начали сотрудничать с организацией America’s VetDogs, которая предоставляет собак ветеранам и людям с ограниченными возможностями. В «Вашингтоне» будут обучать щенка желтого лабрадора в течение 14-16 месяцев: с помощью хоккеистов, персонала и болельщиков Капитан должен пройти спецподготовку и социализацию. Затем он пройдет официальное обучение и будет передан новому хозяину. Для собаки уже сшили клубную сетку, а также подготовили специальную клюшку и краги.
34-летний Овечкин представил щенка фанатам – фото и видео появились в официальном твиттере лабрадора, где можно будет следить за его жизнью. «Папарацци любят меня. Нервничал ли я? Да, даже немного обмочился», – говорится в сообщении.
- Щенок будет присутствовать на следующем матче «Вашингтона» против «Каролины».
- В предыдущей игре «Кэпиталз» победили «Сент-Луис», 34-летний Овечкин стал автором одной из шайб.
Овечкин забросил шайбу «Сент-Луису» и вышел на первое место по голам в матчах открытия