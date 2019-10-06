Овечкин представил фанатам «Вашингтона» клубного щенка, который от волнения обмочился

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин презентовал щенка лабрадора по кличке Капитан, который на некоторое время станет символом клуба.

«Кэпиталз» начали сотрудничать с организацией America’s VetDogs, которая предоставляет собак ветеранам и людям с ограниченными возможностями. В «Вашингтоне» будут обучать щенка желтого лабрадора в течение 14-16 месяцев: с помощью хоккеистов, персонала и болельщиков Капитан должен пройти спецподготовку и социализацию. Затем он пройдет официальное обучение и будет передан новому хозяину. Для собаки уже сшили клубную сетку, а также подготовили специальную клюшку и краги.

34-летний Овечкин представил щенка фанатам – фото и видео появились в официальном твиттере лабрадора, где можно будет следить за его жизнью. «Папарацци любят меня. Нервничал ли я? Да, даже немного обмочился», – говорится в сообщении.

Щенок будет присутствовать на следующем матче «Вашингтона» против «Каролины».

В предыдущей игре «Кэпиталз» победили «Сент-Луис», 34-летний Овечкин стал автором одной из шайб.

Овечкин забросил шайбу «Сент-Луису» и вышел на первое место по голам в матчах открытия

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