Задоров в стиле Дацюка просочился между соперниками как песок сквозь пальцы, и те столкнулись
Хоккейная магия!
Защитник «Колорадо» Никита Задоров порадовал эффектными финтами в матче против «Миннесоты».
24-летний хоккеист продемонстрировал отличное владение коньком и корпусом, умело избегая столкновений с игроками другой команды. В одном из моментов Задоров эффектно ушел от стыка, а хоккеисты «Миннесоты» врезались друг в друга и в борт заодно.
Эпизод напомнил легендарный финт Павла Дацюка из сезона-2007/08, жертвами которого стали два хоккеиста «Сан-Хосе».
- «Колорадо» выиграл у «Миннесоты» со счетом 4:2.
- Результативную передачу в составе «Эвеланш» отдал российский хоккеист Валерий Ничушкин.
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