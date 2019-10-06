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Задоров в стиле Дацюка просочился между соперниками как песок сквозь пальцы, и те столкнулись

Задоров в стиле Дацюка просочился между соперниками как песок сквозь пальцы, и те столкнулись
Eurosport

42 мин. назад

Хоккейная магия!

Защитник «Колорадо» Никита Задоров порадовал эффектными финтами в матче против «Миннесоты».

24-летний хоккеист продемонстрировал отличное владение коньком и корпусом, умело избегая столкновений с игроками другой команды. В одном из моментов Задоров эффектно ушел от стыка, а хоккеисты «Миннесоты» врезались друг в друга и в борт заодно.

Эпизод напомнил легендарный финт Павла Дацюка из сезона-2007/08, жертвами которого стали два хоккеиста «Сан-Хосе».

  • «Колорадо» выиграл у «Миннесоты» со счетом 4:2.
  • Результативную передачу в составе «Эвеланш» отдал российский хоккеист Валерий Ничушкин.

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