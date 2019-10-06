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Малкин обидно наткнулся на партнера по команде и получил травму

Малкин обидно наткнулся на партнера по команде и получил травму
Eurosport

1 час назадОбновлено 18 мин. назад

Надеемся, что там ничего серьезного.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче против «Коламбуса».

Инцидент произошел во втором периоде. Контролировавший шайбу Малкин зацепился коньком за одноклубника Криса Летанга, потерял равновесие и влетел в борт, к которому его прижал хоккеист «Коламбуса» Эрик Гудбрансон. 33-летний Евгений получил травму верхней части тела.

  • «Питтсбург» победил «Коламбус» со счетом 7:2.
  • Показатель полезности Малкина – плюс 1. В первой игре Джино забросил шайбу.

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