Малкин обидно наткнулся на партнера по команде и получил травму
Надеемся, что там ничего серьезного.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче против «Коламбуса».
Инцидент произошел во втором периоде. Контролировавший шайбу Малкин зацепился коньком за одноклубника Криса Летанга, потерял равновесие и влетел в борт, к которому его прижал хоккеист «Коламбуса» Эрик Гудбрансон. 33-летний Евгений получил травму верхней части тела.
- «Питтсбург» победил «Коламбус» со счетом 7:2.
- Показатель полезности Малкина – плюс 1. В первой игре Джино забросил шайбу.
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