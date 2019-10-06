Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не позволил забросить шайбу своему соотечественнику Никите Кучерову из «Тампы» в матче регулярного чемпионата.

31-летний Бобровский продемонстрировал чудеса реакции: он в шпагате бросился на шайбу, летящую после удара Кучерова с противоположного фланга, и поймал ее в ловушку.

«Флорида» выиграла у «Тампы» со счетом 4:3. Бобровский отразил 32 броска из 35.

Сергей перешел во «Флориду» летом на правах неограниченно свободного агента и подписал контракт на семь лет.

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