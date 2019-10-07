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Роскошную комбинацию с участием Панарина приравняли к порно
Артемий начал сезон в бешеной форме.
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у «Оттавы» со счетом 4:1. Российский игрок команды из Нью-Йорка Артемий Панарин записал на свой счет заброшенную шайбу и ассист.
Также Панарин поучаствовал в комбинации, которая завершилась точным броском Мики Зибанеджада. Видеозапись шикарной шайбы появилась в твиттере «Рейнджерс» с аббревиатурой NSFW.
Она расшифровывается как Not Safe for Work – это призыв не смотреть ролик на рабочем компьютере, так как он может содержать кадры непристойного содержания. Чаще всего такая аббревиатура используется по отношению к порнороликам.
- Панарин стал игроком «Рейнджерс» в июле нынешнего года.
- Ранее Артемий выступал за «Коламбус», «Чикаго», СКА, «Витязь» и «Ак Барс».
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