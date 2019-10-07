Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Для месседжа хоккеист воспользовался аккаунтом созданного им движения Putin Team.

«Что можно пожелать президенту страны? Ваше имя знает весь мир. Вы – пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!

Сильный человек – это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами – сильная команда единомышленников.

Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране», – пишет Овечкин.

7 октября Путину исполнилось 67 лет.

Овечкин – восьмикратный лучший снайпер НХЛ, обладатель Кубка Стэнли-2018, трехкратный чемпион мира.

Панарин: «Раньше ходили с Овечкиным на ужины, теперь даже не знаю – будем ли»

Овечкин – о словах Панарина: «Может, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. У меня изменилось»

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