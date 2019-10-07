Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, Малкин будет восстанавливаться от повреждения нижней части тела.

Российский хоккеист получил травму в матче против «Коламбуса», когда запнулся о своего одноклубника Криса Летанга и ударился о борт после силового приема в исполнении защитника соперников Владислава Гаврикова.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

В составе «Пингвинз» Евгений трижды выигрывал Кубок Стэнли.

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