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Малкин выбыл на продолжительный срок из-за травмы
Серьезная потеря в составе «Пингвинз».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы.
Как сообщил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, Малкин будет восстанавливаться от повреждения нижней части тела.
Российский хоккеист получил травму в матче против «Коламбуса», когда запнулся о своего одноклубника Криса Летанга и ударился о борт после силового приема в исполнении защитника соперников Владислава Гаврикова.
- Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.
- В составе «Пингвинз» Евгений трижды выигрывал Кубок Стэнли.
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