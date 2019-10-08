Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал скандальное интервью Артемия Панарина из «Рейнджерс».

«Панарин сам себе немного противоречит. Если я четко помню его интервью, Артемию не нравится, когда болельщики ему советуют, как играть в хоккей. Пишут люди, которые хоккеистами никогда не были, не брали клюшку в руки. Панарин говорит, что так нельзя, это неправильно. Но ведь и мы не должны лезть в политику. Это тоже неправильно. Это не наша среда. Мы вообще от этого далеки.

Мне кажется, вся политика построена на лжи. Мы вообще не в курсе, что происходит за закрытыми дверями. То, что нам показывают по телевизору, – это один процент правды.

Евгений Малкин и Владимир ПутинGetty Images

Но дать какую-то оценку даже язык не поворачивается. Это вообще не моя среда. Это не мое. И я не смотрю на жизнь так, как, например, кто-нибудь в Воронеже. Дороги, пенсии, ЖКХ – конечно, у нас много проблем. Но я уважаю Путина. Он всегда интеллигентный, с чувством юмора. Ведет себя достойно, я считаю. Он – лицо России. Всегда интеллигентно общается с другими президентами, с женщинами – главами стран.

Я его как человека очень уважаю. Конечно, у Путина свое видение ситуации. Где-то он может не замечать ошибки. Где-то что-то подстерлось со временем. Такое тоже бывает», – приводит слова Малкина Sport 24.

Малкин получил травму во втором матче сезона-2019/20 и выбыл на длительный срок.

Джино – трехкратный обладатель Кубка Стэнли, дважды лучший бомбардир НХЛ.

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