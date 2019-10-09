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Есть первые гол+ассист Ковальчука в сезоне: русские ударно начинают сезон в НХЛ

Есть первые гол+ассист Ковальчука в сезоне: русские ударно начинают сезон в НХЛ
Eurosport

1 час назад

Илья доказал, что в него еще нужно верить.

Российский форвард Илья Ковальчук поучаствовал в победе «Лос-Анджелеса» над «Калгари», забросив шайбу и сделав ассист.

36-летний Ковальчук заработал первое очко на старте матча: он начал атаку команды и мастерски отдал передачу на Тайлера Тоффоли, который открыл счет.

В начале второго периода Илья забил сам после сэйва голкипера, который отбил шайбу вверх над площадью ворот. Ковальчук с лета вколотил ее в сетку.

  • «Лос-Анджелес» победил со счетом 4:3 в овертайме.
  • Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес» из СКА перед стартом прошлого сезона.

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