Российский форвард Илья Ковальчук поучаствовал в победе «Лос-Анджелеса» над «Калгари», забросив шайбу и сделав ассист.

36-летний Ковальчук заработал первое очко на старте матча: он начал атаку команды и мастерски отдал передачу на Тайлера Тоффоли, который открыл счет.

В начале второго периода Илья забил сам после сэйва голкипера, который отбил шайбу вверх над площадью ворот. Ковальчук с лета вколотил ее в сетку.

«Лос-Анджелес» победил со счетом 4:3 в овертайме.

Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес» из СКА перед стартом прошлого сезона.

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