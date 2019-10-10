«Лос-Анджелес» со счетом 2:8 уступил «Ванкуверу» в матче НХЛ. Ковальчук отметился шайбой. Правда, в свои ворота.

Илья пытался прервать передачу соперника и мастерски переправил шайбу пяткой в дальний угол ворот своей команды. Такому голу позавидует даже Ибрагимович!

Конечно, не обошлось без подколов. Команда-победитель запостила эпизод в твиттер с подписью «Эту шайбу не засчитают Ковальчуку, хотя она определенно принадлежит ему».

Фанаты не остались в стороне. «Я вообще забыл, что Ковальчук существует».

«Хейтеры скажут, что это случайность».

Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес» из СКА перед стартом прошлого сезона.

В первом матче нового сезона против «Калгари» у Ильи гол + ассист.

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