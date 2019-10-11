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«Вашингтон» проиграл, но Овечкин сделал дубль и приблизился к очередному рекорду

«Вашингтон» проиграл, но Овечкин сделал дубль и приблизился к очередному рекорду
Eurosport

1 час назад

Саша в полном порядке.

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, но росийский нападающий Алекандр Овечкин оформил дубль и приблизился к очередному рекорду.

34-летний Ови забросил обе шайбы в большинстве и вышел на четвертое место по количеству голов, забитых при численном преимуществе. Он забросил в большинстве 249 шайб за «Кэпиталз».

  • «Вашингтон» уступил со счетом 6:5.
  • Лидер по количеству шайб в большинстве – Дейв Андрейчак с 274 шайбами, у Брета Халла и Теему Селянне – 265 и 255 соответственно.

«Хейтеры скажут, что это случайность». Ковальчук пяткой забил в свои, «Лос-Анджелес» проиграл 2:8

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