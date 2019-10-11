Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче против «Торонто» набрал четыре очка: он забросил две шайбы и сделал два ассиста.

Гостевая для «Тампы» встреча завершилась со счетом 7:3. Помимо Кучерова, дубль сделал Брейден Пойнт, также шайбы забросили Кевин Шаттенкирк, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. 26-летний Кучеров ассистировал Пойнту и Стэмкосу.

Вот голы Никиты:

А вот ассисты:

Также голевой передачей отметился Михаил Сергачев.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Кучеров стал лучшим бомбардиром.

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