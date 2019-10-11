Кучеров снова в деле: у него 2+2 в матче с «Торонто»
Ждем новых рекордов от Никиты.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче против «Торонто» набрал четыре очка: он забросил две шайбы и сделал два ассиста.
Гостевая для «Тампы» встреча завершилась со счетом 7:3. Помимо Кучерова, дубль сделал Брейден Пойнт, также шайбы забросили Кевин Шаттенкирк, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. 26-летний Кучеров ассистировал Пойнту и Стэмкосу.
Вот голы Никиты:
А вот ассисты:
- Также голевой передачей отметился Михаил Сергачев.
- В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Кучеров стал лучшим бомбардиром.
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