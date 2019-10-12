«Флорида» уступила «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ – матч закончился в серии буллитов со счетом 2:3 Б.

Российскому голкиперу «Пантерс» Сергею Бобровскому удалась потрясающая серия сэйвов. В овертайме он остался без клюшки, но дважды спас ворота от вернейшей шайбы.

«Мой сэйв без клюшки? Всегда стараешься бороться до конца, остановить броски», – цитирует 31-летнего вратаря Fox Sports.

В серии буллитов «Сэйбрс» дважды распечатали-таки Сергея, а хоккеисты «Флориды» не реализовали ни одной попытки.

Летом Бобровский перешел во «Флориду» из «Коламбуса».

Сергей дважды был обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

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