Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выложил няшное видео, на котором играет в хоккей с маленьким сыном Никитой.

На паркете мальчик довольно ловко управляется с шайбой и клюшкой, а отец его подбадривает. Никита родился в мае 2016 года, ранее Малкин женился на журналистке Анне Кастеровой.

После рождения сына Джино выиграл Кубка Стэнли (всего у него три перстня).

Сейчас 33-летний Малкин восстанавливается после травмы, полученной в матче против «Коламбуса».

Точные сроки возвращения форварда на лед неизвестны.

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