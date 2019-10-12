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Малкин выложил милейшее видео, как играет в хоккей с трехлетним сынишкой

Малкин выложил милейшее видео, как играет в хоккей с трехлетним сынишкой
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Евгений восстанавливается после травмы в кругу семьи.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выложил няшное видео, на котором играет в хоккей с маленьким сыном Никитой.

На паркете мальчик довольно ловко управляется с шайбой и клюшкой, а отец его подбадривает. Никита родился в мае 2016 года, ранее Малкин женился на журналистке Анне Кастеровой.

После рождения сына Джино выиграл Кубка Стэнли (всего у него три перстня).

  • Сейчас 33-летний Малкин восстанавливается после травмы, полученной в матче против «Коламбуса».
  • Точные сроки возвращения форварда на лед неизвестны.

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