Квизы

30 лет назад хоккей изменился навсегда. Спортивный железный занавес рухнул, и советские мастера шайбы и клюшки пересекли Атлантику, чтобы покорить НХЛ. Осенью 1989-го в североамериканской лиге дебютировали как уже настоящие легенды вроде Вячеслава Фетисова и Сергея Макарова, так и будущие суперзвезды во главе с Александром Могильным.

Пройди квиз и узнай, как хоккеисты из СССР провели первый полноценный сезон в НХЛ.

На первой неделе сезона-2019/20 в НХЛ сыграли 34 хоккеиста из России и еще 3 представителя Латвии.

Андрей Свечников с 8 (1+7) очками входит в десятку лучших бомбардиров на старте сезона.

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