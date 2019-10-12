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30 лет назад советские хоккеисты впервые хлынули в НХЛ. Чем они запомнились
Квизы
Осенью 1989 года стартовал первый полноценный регулярный чемпионат НХЛ для хоккеистов из Советского Союза.
30 лет назад хоккей изменился навсегда. Спортивный железный занавес рухнул, и советские мастера шайбы и клюшки пересекли Атлантику, чтобы покорить НХЛ. Осенью 1989-го в североамериканской лиге дебютировали как уже настоящие легенды вроде Вячеслава Фетисова и Сергея Макарова, так и будущие суперзвезды во главе с Александром Могильным.
Пройди квиз и узнай, как хоккеисты из СССР провели первый полноценный сезон в НХЛ.
- На первой неделе сезона-2019/20 в НХЛ сыграли 34 хоккеиста из России и еще 3 представителя Латвии.
- Андрей Свечников с 8 (1+7) очками входит в десятку лучших бомбардиров на старте сезона.
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