Eurosport
Эротичный танец фанатки «Бостона», которая едва не растопила лед на площадке
У «Брюинс» появился альтернативный маскот.
«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:0 в домашнем матче НХЛ.
Основная жара творилась не на льду, а на трибунах: горячая болельщица «Брюинс» решила немного развлечь соседей по фанатской трибуне и станцевала жаркий танец прямо у борта площадки. Правда, зрители не оценили перфоманс девушки и отреагировали на него улюлюканьем: на матчи НХЛ многие приходят с детьми, для которых подобное зрелище может быть неприемлемым.
- Кипер «Брюинс» Тукка Раск совершил в этой встрече 31 сэйв.
- «Бостон» проиграл «Сент-Луису» в финале Кубка Стэнли-2019.
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