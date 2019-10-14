«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:0 в домашнем матче НХЛ.

Основная жара творилась не на льду, а на трибунах: горячая болельщица «Брюинс» решила немного развлечь соседей по фанатской трибуне и станцевала жаркий танец прямо у борта площадки. Правда, зрители не оценили перфоманс девушки и отреагировали на него улюлюканьем: на матчи НХЛ многие приходят с детьми, для которых подобное зрелище может быть неприемлемым.

Кипер «Брюинс» Тукка Раск совершил в этой встрече 31 сэйв.

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