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Эротичный танец фанатки «Бостона», которая едва не растопила лед на площадке

Эротичный танец фанатки «Бостона», которая едва не растопила лед на площадке
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

У «Брюинс» появился альтернативный маскот.

«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:0 в домашнем матче НХЛ.

Основная жара творилась не на льду, а на трибунах: горячая болельщица «Брюинс» решила немного развлечь соседей по фанатской трибуне и станцевала жаркий танец прямо у борта площадки. Правда, зрители не оценили перфоманс девушки и отреагировали на него улюлюканьем: на матчи НХЛ многие приходят с детьми, для которых подобное зрелище может быть неприемлемым.

  • Кипер «Брюинс» Тукка Раск совершил в этой встрече 31 сэйв.
  • «Бостон» проиграл «Сент-Луису» в финале Кубка Стэнли-2019.

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