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Хищная шайба Задорова, которая будет преследовать кипера «Вашингтона» во снах

Хищная шайба Задорова, которая будет преследовать кипера «Вашингтона» во снах
Eurosport

12 мин. назад

Дебютная шайба и второе результативное действие защитника в сезоне.

В НХЛ «Колорадо» в гостях обыграл «Вашингтон» – 6:3.

В перестрелке принял участие русский защитник «Эвеланш» Никита Задоров. На шестой минуте Задоров после передач Микко Рантанена и Нэтана Маккиннона оченб ловко расправился с вратарем и занес шайбу в ворота.

  • За «Вашингтон» отличился Овечкин: Александр ассистировал Эллеру, а позже забил сам после передач Кузнецова и Карлсона.
  • Это первая шайба Задорова в сезоне-2019/20. Ранее защитник отметился результативной передачей.
  • Никита Задоров играет в НХЛ с 2013 года: он выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Сан-Антонио».
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