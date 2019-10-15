Twitter

«Нью-Джерси» мило представил хоккеистов перед игрой с «Флоридой» рисунками в исполнении детей

«Нью-Джерси» мило представил хоккеистов перед игрой с «Флоридой» рисунками в исполнении детей
Eurosport

32 мин. назад

Веселая акция «дьяволов».

«Нью-Джерси» устроил милую акцию перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На большом кубе домашней арены «Девилс» вместо привычной графики представления игроков на раскатке поместили рисунки хоккеистов в исполнении детей. Насколько похожими они вышли, можно посмотреть на фото ниже.

  • «Нью-Джерси» уступил «Флориде» со счетом 4:6. На счету Никиты Гусева ассист, Евгения Дадонова – гол+пас.
  • «Девилс» чудовищно начали сезон, проиграв все 6 матчей (4 – в основное время)

Эротичный танец фанатки «Бостона», которая едва не растопила лед на площадке

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте