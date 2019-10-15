«Нью-Джерси» мило представил хоккеистов перед игрой с «Флоридой» рисунками в исполнении детей
Веселая акция «дьяволов».
«Нью-Джерси» устроил милую акцию перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
На большом кубе домашней арены «Девилс» вместо привычной графики представления игроков на раскатке поместили рисунки хоккеистов в исполнении детей. Насколько похожими они вышли, можно посмотреть на фото ниже.
- «Нью-Джерси» уступил «Флориде» со счетом 4:6. На счету Никиты Гусева ассист, Евгения Дадонова – гол+пас.
- «Девилс» чудовищно начали сезон, проиграв все 6 матчей (4 – в основное время)
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