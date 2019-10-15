Тренер «Северстали» Александр Гольц, несколько лет проживший в Германии, прокомментировал высказывания форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина о проблемах в России.

«Интервью читал. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Есть свои мысли – скажи их на кухне товарищу. Тем более если не разбираешься в политике, неправильно такие темы поднимать.

Германия тоже не вся благополучная. В Берлине, думаете, все гладко сейчас? Нет, и нигде здорово не бывает. Есть какие-то проблемы в России, какие-то в Германии. Нет такого, что там все благополучно, тепло и мягко. Германия уже не та, что была в 1970-1980-е. Сейчас и велосипеды воруют, у меня вот украли. А сын, когда кошелек потерял со всеми документами – мы его в почтовом ящике нашли. Кто-то привез.

Сирийцев много в Фюссене. У меня друг сидел на кухне, пил кофе, смотрит – едет человек на его велосипеде, который до этого угнали. Но у нас город маленький, поэтому беспорядков не было. Хотя есть и наглые, в той же Швейцарии тоже не знают, что с ними делать. Конечно, есть большая разница между богатыми и бедными, жизнь в Москве и Петербурге отличается от жизни в маленьких городах. Но в Череповце мне нормально, все устраивает. Чисто, тихо, рестораны есть, в кино сходить можно.

Согласен, есть проблемы. Врачи, учителя, пенсионеры должны другие деньги получать. Но улучшение у нас все равно есть по сравнению с тем, как было. Нужно быть благодарным за то, что есть», – сказал Гольц «Чемпионату».

Панарин перешел в «Рейнджерс» летом 2019 года.

Артемий в трех матчах регулярки НХЛ набрал четыре (2+2) очка.

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