«Сент-Луис» вместе с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым посетили Белый дом и Дональда Трампа. Это была традиционная встреча с победителями Кубка Стэнли.

Команда и президент США немного пообщались, Трамп произнес речь, а потом его внимание привлек Алекс Стин. «Посмотрите на этого парня, на его рот. Думаете, я победил бы его в драке? Не знаю, не знаю. Гляньте на мои зубы. Они целые, потому что я не играю в хоккей», – пошутил Трамп.

Но главным мемом встречи стал Тарасенко. Во время традиционного фото в Овальном кабинете Владимир встал очень близком с креслом Трампа и положил на него локоть.

«Тарасенко прямо жутко удобно облокотился на кресло Трампа. Русское влияние?», – пошутили в твиттере.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года.

«Блюзмены» выиграли Кубок Стэнли впервые в истории клуба.

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