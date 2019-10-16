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«Русское влияние». Тарасенко оперся о кресло Трампа и насмешил американцев

«Русское влияние». Тарасенко оперся о кресло Трампа и насмешил американцев
Eurosport

1 час назад

Ми вас захватьим, амьериканцы!

«Сент-Луис» вместе с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым посетили Белый дом и Дональда Трампа. Это была традиционная встреча с победителями Кубка Стэнли.

Команда и президент США немного пообщались, Трамп произнес речь, а потом его внимание привлек Алекс Стин. «Посмотрите на этого парня, на его рот. Думаете, я победил бы его в драке? Не знаю, не знаю. Гляньте на мои зубы. Они целые, потому что я не играю в хоккей», – пошутил Трамп.

Но главным мемом встречи стал Тарасенко. Во время традиционного фото в Овальном кабинете Владимир встал очень близком с креслом Трампа и положил на него локоть.

«Тарасенко прямо жутко удобно облокотился на кресло Трампа. Русское влияние?», – пошутили в твиттере.

  • Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года.
  • «Блюзмены» выиграли Кубок Стэнли впервые в истории клуба.
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