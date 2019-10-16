«Лос-Анджелес » проиграл «Каролине» в регулярном чемпионате НХЛ – 0:2.

Первый период, завершившийся нулями, стал особенно напряженным для форварда «Кингс» Ильи Ковальчука. Русский нападающий рубился так яростно, что за период сломал три клюшки. На скамейке Илья только разводил руками.

В результате «Каролина» забросила две безответные шайбы: на 25-й минуте Мартин Некаш открыл счет, а на 60-й Теуво Теравайнен закрепил результат.

В сезоне-2019/20 Илья Ковальчук добрался до 856 очков за карьеру в НХЛ – это седьмое место среди русских игроков в НХЛ.

36-летний нападающий выиграл Олимпиаду-2018 в составе команды атлетов из России.

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