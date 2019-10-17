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Классная шайба Кузнецова и четкий ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Торонто»

Классная шайба Кузнецова и четкий ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Торонто»
Eurosport

33 мин. назад

А в составе «Мэйпл Лифс» отличился Илья Михеев.

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у «Торонто» – 4:3.

Одну из шайб в ворота «Мэйпл Лифс» забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей на Джона Карлсона.

Одну из трех шайб «Торонто» забросил Илья Михеев. После гола несколько партнеров Михеева сделали жест, будто они едят суп.

  • Голкипер «Кэпиталс» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32.
  • В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» – с «Бостоном».
  • Михеев получил в «Торонто» прозвище «Супмэн» из-за любви к первым блюдам.

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