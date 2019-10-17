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Баскетболистка-лесбиянка, повторившая знаменитое фото Овечкина, провела вбрасывание перед игрой НХЛ

Баскетболистка-лесбиянка, повторившая знаменитое фото Овечкина, провела вбрасывание перед игрой НХЛ
Eurosport

47 мин. назад

Елена Делле Донн стала MVP прошедшего сезона в женской НБА.

Звезда женской НБА Елена Делле Донн стала гостьей на матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Торонто».

Перед игрой 30-летняя баскетболистка провела символическое вбрасывание для капитанов команд – Александра Овечкина и Джона Тавареса. Борьбу за шайбу выиграл Овечкин.

Делле Донн выступает за «Вашингтон Мистикс»: девушка стала самым ценным игроком регулярного сезона, а ее команда впервые в истории выиграла НБА. После победы Елена легла спать с чемпионским кубком – то же самое Овечкин в 2018 году сделал с Кубком Стэнли.

  • Делле Донн состоит в браке со своей давней подругой Амандой Клифтон.
  • Матч «Вашингтон» – «Торонто» завершился со счетом 4:3. Самые яркие моменты игры можно увидеть тут.

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