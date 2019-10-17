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Нападающий «Вегаса» Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за допинг
Год назад такой же бан получил другой игрок НХЛ.
НХЛ дисквалифицировала нападающего «Лас-Вегса» Валентина Зыкова на 20 матчей.
Русского хоккеиста признали виновным в использовании препаратов, которые улучшали физические кондиции. Официальный сайт НХЛ сообщает, что дело Зыкова направят в программу по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью. Это сделано согласно условиям коллективного трудового соглашения НХЛ.
- В сезоне-2019/20 Зыков сыграл 7 матчей и сделал две результативные передачи.
- В 2018 году НХЛ также дисквалифицировала Нэйта Шмитда.
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