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Нападающий «Вегаса» Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за допинг

Нападающий «Вегаса» Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за допинг
Eurosport

51 мин. назад

Год назад такой же бан получил другой игрок НХЛ.

НХЛ дисквалифицировала нападающего «Лас-Вегса» Валентина Зыкова на 20 матчей.

Русского хоккеиста признали виновным в использовании препаратов, которые улучшали физические кондиции. Официальный сайт НХЛ сообщает, что дело Зыкова направят в программу по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью. Это сделано согласно условиям коллективного трудового соглашения НХЛ.

  • В сезоне-2019/20 Зыков сыграл 7 матчей и сделал две результативные передачи.
  • В 2018 году НХЛ также дисквалифицировала Нэйта Шмитда.

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