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Мощный дебют Михеева, голы Ковальчука, травма Малкина. Сезон НХЛ начался для русских очень необычно

Мощный дебют Михеева, голы Ковальчука, травма Малкина. Сезон НХЛ начался для русских очень необычно
Сергей Кулагин

51 мин. назад

Много новых героев, старых тоже хватает.

Андрей Свечников – один из лучших бомбардиров, «Тампа» – середняк, Никита Гусев – в четвертом звене. Чуть ли не каждый клуб НХЛ, в котором есть русские игроки, чем-то удивил на старте сезона. Правда, не всегда с хорошей стороны.

Андрей Свечников и «Каролина»

Чем удивил: стал одним из лучших русских бомбардиров начала сезона

Еще в начале прошлого сезона младший Свечников показал, что готов к НХЛ. Тогда в первых четырех матчах он набрал 2+2. За год под руководством Рода Бриндамора Андрей прибавил в технике и хоккейном интеллекте. Теперь он – один из лучших бомбардиров среди русских. Вместе с Кучеровым и Овечкиным.

Андрей Свечников

Андрей СвечниковGetty Images

Форвард «Каролины» – мастер нестандартных ситуаций. Он раздает голевые передачи в большинстве, 4 на 4 и в овертайме. Андрей неплохо спелся с защитником Бреттом Песке – вдвоем они организовали две шайбы при полных составах. «Каролина» уже не «банда придурков», как в прошлом сезоне. Тогда они были андердогами: сенсационно побеждали, после чего веселили зрителей шоу. «Харрикейнс» растут одновременно со Свечниковым: их игра стала более техничной, взрослой и уверенной. Если так пойдет и дальше, то через несколько лет лучший русский игрок будет именно у клуба из Роли.

Илья Михеев и «Торонто»

Чем удивил: выдал один из самых мощных дебютов в истории клуба

Перспективы Ильи Михеева в «Торонто» перед началом сезона выглядели слабовато. Казалось, что среди таких форвардов, как Остон Мэттьюз, Митч Марнер и Джон Таварес, молодой парень из «Авангарда» потеряется. Но Михеева новая обстановка не смутила. Сначала он пожаловался на отсутствие супа в меню клубной столовой – теперь его едят все «кленовые». А в первом же матче сезона сделал 1+1 в ворота «Оттавы». Так же досталось и «Детройту». Две не самые мощные команды, но этого пока достаточно, чтобы получить признание Майка Бэбкока. «Звено Керфут – Мур – Михеев прогрессирует от матча к матчу», – сказал тренер «Мэйпл Лифс». А в матче с «Вашингтоном» форвард классно воплотил в гол передачу от Каспери Капанена.

Илья Михеев

Илья МихеевTwitter

Лишь шесть новичков «Торонто» за 75 лет стартовали результативнее. Среди них Мэттьюз и Вильям Нюландер, нынешние партнеры Михеева. Но и это не все: Илья – четвертый в команде по времени на льду в меньшинстве. Больше айстайма в эти моменты только у Коди Сеси, Джейка Маззина и Митча Марнера. Возможно, Бэбкок получил кусочек, которого ему не хватало для полной картины в прошлых сезонах.

Илья Ковальчук и «Лос-Анджелес»

Чем удивил: забивает и в чужие, и в свои ворота

После провала в прошлом сезоне перспективы Кови в НХЛ выглядели еще слабее, чем до возвращения. Капитан Крюк рванул в момент, когда в него не верил почти никто. 1+2 с «Калгари», 1+1 с «Нэшвиллом» – если Ковальчук забивает, то «короли» выигрывают. Но только если в чужие ворота. Одна из шайб «Ванкувера» влетела в сетку «королей» после рикошета от конька Ильи, и тогда «Кэнакс» выиграли 8:2.

По летним видео с тренировок видно, что Кови настроен серьезно и пока не думает о пенсии. Сейчас он выглядит свежее, чем год назад. Правда, глобально проблемы «Кингс» никуда не делись. Победы «Лос-Анджелеса» остаются всплесками на фоне общей безысходности. Самостоятельно Кови ситуацию не исправит. Копитар, Браун, Даути, Тоффоли – их тоже мало. За ними по-прежнему пустота.

Никита Кучеров и «Тампа»

Чем удивили: забивают, но проигрывают

Кучеров чуть ли не в одиночку раскидал «Торонто». Классно пасовал Стэмкосу в матче с «Монреалем». Тут ничего удивительного нет. Что необычно – это не самые высокие результаты «Тампы». Особенно удивили 2:4 от «Оттавы». В тот день в нападении «молний» креатив просто отсутствовал.

Возможно, команда планирует набирать темп по ходу сезона, чтобы подойти к плей-офф в оптимальном состоянии и обойтись без фейлов вроде 0–4 от «Коламбуса». Для глобальной перестройки, как у «ЛА» и «Чикаго», еще рановато – состав у «Лайтнинг» действительно топовый. Тем более, «Тампа» Кубок Стэнли еще не взяла.

Александр Овечкин и «Вашингтон»

Чем удивили: четыре шайбы за период от «Колорадо»

После бросков Овечкина из офиса шайбы залетают в ворота, как к себе домой. Александр догнал легенду «Монреаля» Жана Беливо по очкам – теперь у обоих по 1219. Евгений Кузнецов вернулся после кокаиновой мини-дисквалификации и набирает баллы уже пять матчей подряд. Но для побед «Кэпиталс» этого хватает не всегда. В первые 20 минут игры с «Эвеланш» перед воротами «Вашингтона» творилась полная анархия. А четырьмя днями ранее что-то подобное было в матче с «Нэшвиллом».

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин

Евгений Кузнецов и Александр ОвечкинGetty Images

Тодду Рирдену срочно нужно придумать что-то с обороной. Пока это совсем не то, над чем бился его предшественник Барри Тротц.

Евгений Малкин и «Питтсбург»

Чем удивил: получил травму во втором матче сезона

Этот сезон очень важен для Евгения Малкина. После не особо удачного предыдущего взбодриться нужно и ему, и всему «Питтсбургу». «Пингвины» пока идут неплохо – проиграли лишь дважды, а Джино даже забросил первую шайбу команды в новом сезоне. Но спустя два дня в матче с «Коламбусом» получил травму, столкнувшись с одноклубником Крисом Летангом. Повреждение мягких тканей ноги – по ожиданиям врачей, восстановление займет не меньше месяца.

Малкину не впервой пропускать по 20 матчей за сезон. Он вернется и заиграет. Но этого мало – ему нужно доказать, что никакого спада нет. Теперь это будет сделать сложно – в план летней подготовки Евгения такой поворот точно не входил.

Никита Гусев и «Нью-Джерси»

Чем удивил: забивает, но оказался в четвертом звене

Этим летом «Нью-Джерси» заполучили лучшего форварда за пределами НХЛ. Никита Гусев – игрок с потенциалом не хуже Кучерова. Но пока в Америке это еще никто не понял. «Тампа» отдала его «Вегасу» и лишилась суперской связки двух Никит, а «Голден Найтс» даже после просмотра сбагрили олимпийского чемпиона в «Дэвилс».

Старт «Нью-Джерси» – катастрофа. До сих пор нет ни одной победы. Вели 4:0 с «Виннипегом» – проиграли. Вели 4:1 с «Флоридой» – проиграли. Это вдвойне странно с учетом такого мощного усиления, как Пи-Кей Суббан, Джек Хьюз и тот же Гусев. Инсайдеры пишут, что главный тренер Джон Хайнс близок к увольнению. Но даже в такой ситуации он держит русского страйкера в третьем-четвертом звене. Почему – не объяснит никто. Никита все равно забивает, но может больше. Мало времени на льду, мало времени в атаке, много черновой работы – он привык к другому формату. Возможно, с новым тренером станет лучше. Только сначала должен уйти нынешний.

«Оттава Сенаторс»

Чем удивила: внезапно стала одним из самых русских клубов НХЛ

Летом состав «Сенаторс» пополнили Артем Анисимов и Никита Зайцев. На время из фарма подтянулся Виталий Абрамов. А из «Рейнджерс» в столицу Канады прилетел Влад Наместников. Русских игроков в «Оттаве» не было после ухода Сергея Гончара в 2013-м, а тут сразу четверо. Причем все уже отличились: у Анисимова и Абрамова по голу, у Зайцева два ассиста, а Наместников сделал победный дубль в ворота «Лайтнинг» – бывшего клуба. Правда, пока эта победа остается у «Сенс» единственной, а тот же Абрамов уже отправился обратно в фарм из Бельвилля.

Сергей Бобровский и «Флорида»

Чем удивил: топовая, но не стабильная игра

У Бобровского во «Флориде» американские горки. Сначала он украл гол у Кучерова.

Потом пропустил четыре за 20 минут от «Каролины» и уступил место Сэму Монтембо. Далее – сумасшедшая игра без клюшки в матче с «Баффало».

Огорчил он и Никиту Гусева.

Что получится у Боба с «пантерами», пока непонятно. Но начало очень веселое. Подобные перепады были у Сергея в прошлом сезоне в «Коламбусе». Возможно, теперь это его нормальное состояние.

Валентин Зыков и «Вегас»

Чем удивил: 20-матчевая дисквалификация за допинг

Форвард «Голден Найтс» провалил допинг-тест и получил от лиги бан на 20 матчей. Пока нет точных сведений о том, что за вещество попало в организм Зыкова. Но если за кокаин положено всего три игры, явно что-то серьезное. Два гола в прошлом сезоне, два ассиста в этом – казалось, Валентин постепенно закрепляется в НХЛ после странствий в «Каролине», «Эдмонтоне» и фармах. Обидно, если он достиг этого нечестным путем.

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