Андрей Свечников – один из лучших бомбардиров, «Тампа» – середняк, Никита Гусев – в четвертом звене. Чуть ли не каждый клуб НХЛ, в котором есть русские игроки, чем-то удивил на старте сезона. Правда, не всегда с хорошей стороны.

Андрей Свечников и «Каролина»

Чем удивил: стал одним из лучших русских бомбардиров начала сезона

Еще в начале прошлого сезона младший Свечников показал, что готов к НХЛ. Тогда в первых четырех матчах он набрал 2+2. За год под руководством Рода Бриндамора Андрей прибавил в технике и хоккейном интеллекте. Теперь он – один из лучших бомбардиров среди русских. Вместе с Кучеровым и Овечкиным.

Андрей СвечниковGetty Images

Форвард «Каролины» – мастер нестандартных ситуаций. Он раздает голевые передачи в большинстве, 4 на 4 и в овертайме. Андрей неплохо спелся с защитником Бреттом Песке – вдвоем они организовали две шайбы при полных составах. «Каролина» уже не «банда придурков», как в прошлом сезоне. Тогда они были андердогами: сенсационно побеждали, после чего веселили зрителей шоу. «Харрикейнс» растут одновременно со Свечниковым: их игра стала более техничной, взрослой и уверенной. Если так пойдет и дальше, то через несколько лет лучший русский игрок будет именно у клуба из Роли.

Илья Михеев и «Торонто»

Чем удивил: выдал один из самых мощных дебютов в истории клуба

Перспективы Ильи Михеева в «Торонто» перед началом сезона выглядели слабовато. Казалось, что среди таких форвардов, как Остон Мэттьюз, Митч Марнер и Джон Таварес, молодой парень из «Авангарда» потеряется. Но Михеева новая обстановка не смутила. Сначала он пожаловался на отсутствие супа в меню клубной столовой – теперь его едят все «кленовые». А в первом же матче сезона сделал 1+1 в ворота «Оттавы». Так же досталось и «Детройту». Две не самые мощные команды, но этого пока достаточно, чтобы получить признание Майка Бэбкока. «Звено Керфут – Мур – Михеев прогрессирует от матча к матчу», – сказал тренер «Мэйпл Лифс». А в матче с «Вашингтоном» форвард классно воплотил в гол передачу от Каспери Капанена.

Илья МихеевTwitter

Лишь шесть новичков «Торонто» за 75 лет стартовали результативнее. Среди них Мэттьюз и Вильям Нюландер, нынешние партнеры Михеева. Но и это не все: Илья – четвертый в команде по времени на льду в меньшинстве. Больше айстайма в эти моменты только у Коди Сеси, Джейка Маззина и Митча Марнера. Возможно, Бэбкок получил кусочек, которого ему не хватало для полной картины в прошлых сезонах.

Илья Ковальчук и «Лос-Анджелес»

Чем удивил: забивает и в чужие, и в свои ворота

После провала в прошлом сезоне перспективы Кови в НХЛ выглядели еще слабее, чем до возвращения. Капитан Крюк рванул в момент, когда в него не верил почти никто. 1+2 с «Калгари», 1+1 с «Нэшвиллом» – если Ковальчук забивает, то «короли» выигрывают. Но только если в чужие ворота. Одна из шайб «Ванкувера» влетела в сетку «королей» после рикошета от конька Ильи, и тогда «Кэнакс» выиграли 8:2.

По летним видео с тренировок видно, что Кови настроен серьезно и пока не думает о пенсии. Сейчас он выглядит свежее, чем год назад. Правда, глобально проблемы «Кингс» никуда не делись. Победы «Лос-Анджелеса» остаются всплесками на фоне общей безысходности. Самостоятельно Кови ситуацию не исправит. Копитар, Браун, Даути, Тоффоли – их тоже мало. За ними по-прежнему пустота.

Никита Кучеров и «Тампа»

Чем удивили: забивают, но проигрывают

Кучеров чуть ли не в одиночку раскидал «Торонто». Классно пасовал Стэмкосу в матче с «Монреалем». Тут ничего удивительного нет. Что необычно – это не самые высокие результаты «Тампы». Особенно удивили 2:4 от «Оттавы». В тот день в нападении «молний» креатив просто отсутствовал.

Возможно, команда планирует набирать темп по ходу сезона, чтобы подойти к плей-офф в оптимальном состоянии и обойтись без фейлов вроде 0–4 от «Коламбуса». Для глобальной перестройки, как у «ЛА» и «Чикаго», еще рановато – состав у «Лайтнинг» действительно топовый. Тем более, «Тампа» Кубок Стэнли еще не взяла.

Александр Овечкин и «Вашингтон»

Чем удивили: четыре шайбы за период от «Колорадо»

После бросков Овечкина из офиса шайбы залетают в ворота, как к себе домой. Александр догнал легенду «Монреаля» Жана Беливо по очкам – теперь у обоих по 1219. Евгений Кузнецов вернулся после кокаиновой мини-дисквалификации и набирает баллы уже пять матчей подряд. Но для побед «Кэпиталс» этого хватает не всегда. В первые 20 минут игры с «Эвеланш» перед воротами «Вашингтона» творилась полная анархия. А четырьмя днями ранее что-то подобное было в матче с «Нэшвиллом».

Евгений Кузнецов и Александр ОвечкинGetty Images

Тодду Рирдену срочно нужно придумать что-то с обороной. Пока это совсем не то, над чем бился его предшественник Барри Тротц.

Евгений Малкин и «Питтсбург»

Чем удивил: получил травму во втором матче сезона

Этот сезон очень важен для Евгения Малкина. После не особо удачного предыдущего взбодриться нужно и ему, и всему «Питтсбургу». «Пингвины» пока идут неплохо – проиграли лишь дважды, а Джино даже забросил первую шайбу команды в новом сезоне. Но спустя два дня в матче с «Коламбусом» получил травму, столкнувшись с одноклубником Крисом Летангом. Повреждение мягких тканей ноги – по ожиданиям врачей, восстановление займет не меньше месяца.

Малкину не впервой пропускать по 20 матчей за сезон. Он вернется и заиграет. Но этого мало – ему нужно доказать, что никакого спада нет. Теперь это будет сделать сложно – в план летней подготовки Евгения такой поворот точно не входил.

Никита Гусев и «Нью-Джерси»

Чем удивил: забивает, но оказался в четвертом звене

Этим летом «Нью-Джерси» заполучили лучшего форварда за пределами НХЛ. Никита Гусев – игрок с потенциалом не хуже Кучерова. Но пока в Америке это еще никто не понял. «Тампа» отдала его «Вегасу» и лишилась суперской связки двух Никит, а «Голден Найтс» даже после просмотра сбагрили олимпийского чемпиона в «Дэвилс».

Старт «Нью-Джерси» – катастрофа. До сих пор нет ни одной победы. Вели 4:0 с «Виннипегом» – проиграли. Вели 4:1 с «Флоридой» – проиграли. Это вдвойне странно с учетом такого мощного усиления, как Пи-Кей Суббан, Джек Хьюз и тот же Гусев. Инсайдеры пишут, что главный тренер Джон Хайнс близок к увольнению. Но даже в такой ситуации он держит русского страйкера в третьем-четвертом звене. Почему – не объяснит никто. Никита все равно забивает, но может больше. Мало времени на льду, мало времени в атаке, много черновой работы – он привык к другому формату. Возможно, с новым тренером станет лучше. Только сначала должен уйти нынешний.

«Оттава Сенаторс»

Чем удивила: внезапно стала одним из самых русских клубов НХЛ

Летом состав «Сенаторс» пополнили Артем Анисимов и Никита Зайцев. На время из фарма подтянулся Виталий Абрамов. А из «Рейнджерс» в столицу Канады прилетел Влад Наместников. Русских игроков в «Оттаве» не было после ухода Сергея Гончара в 2013-м, а тут сразу четверо. Причем все уже отличились: у Анисимова и Абрамова по голу, у Зайцева два ассиста, а Наместников сделал победный дубль в ворота «Лайтнинг» – бывшего клуба. Правда, пока эта победа остается у «Сенс» единственной, а тот же Абрамов уже отправился обратно в фарм из Бельвилля.

Сергей Бобровский и «Флорида»

Чем удивил: топовая, но не стабильная игра

У Бобровского во «Флориде» американские горки. Сначала он украл гол у Кучерова.

Потом пропустил четыре за 20 минут от «Каролины» и уступил место Сэму Монтембо. Далее – сумасшедшая игра без клюшки в матче с «Баффало».

Огорчил он и Никиту Гусева.

Что получится у Боба с «пантерами», пока непонятно. Но начало очень веселое. Подобные перепады были у Сергея в прошлом сезоне в «Коламбусе». Возможно, теперь это его нормальное состояние.

Валентин Зыков и «Вегас»

Чем удивил: 20-матчевая дисквалификация за допинг

Форвард «Голден Найтс» провалил допинг-тест и получил от лиги бан на 20 матчей. Пока нет точных сведений о том, что за вещество попало в организм Зыкова. Но если за кокаин положено всего три игры, явно что-то серьезное. Два гола в прошлом сезоне, два ассиста в этом – казалось, Валентин постепенно закрепляется в НХЛ после странствий в «Каролине», «Эдмонтоне» и фармах. Обидно, если он достиг этого нечестным путем.

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