Забавная шайба Гусева, который заставил Панарина сломать клюшку и пригорюниться
Очередное эффектное действие русского форварда.
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ – 5:2.
Никита Гусев из «Джерси» забросил одну из шайб встречи. В третьем периоде при счете 3:2 русский нападающий сначала обокрал соотечественника Артемия Панарина, вынудив его сломать клюшку, а затем изящно расстрелял вратаря «Рейнджерс».
Это уже третья шайба Гусева в сезоне-2019/20 – в семи играх НХЛ он набрал четыре очка (3+1).
- Это первая победа «Нью-Джерси» в сезоне после шести поражений подряд.
- Для «Рейнджерс» поражение оказалось вторым кряду.
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