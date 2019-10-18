«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ – 5:2.

Никита Гусев из «Джерси» забросил одну из шайб встречи. В третьем периоде при счете 3:2 русский нападающий сначала обокрал соотечественника Артемия Панарина, вынудив его сломать клюшку, а затем изящно расстрелял вратаря «Рейнджерс».

Это уже третья шайба Гусева в сезоне-2019/20 – в семи играх НХЛ он набрал четыре очка (3+1).

Это первая победа «Нью-Джерси» в сезоне после шести поражений подряд.

Для «Рейнджерс» поражение оказалось вторым кряду.

Овечкин, Кучеров или Гусев? Кто лучший игрок России на ЧМ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android