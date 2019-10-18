«Чувствую себя Кайли Дженнер». Игрок «Айлендерс» травмировал губы и дал забавное интервью
У Мэтта Барзэла отличное чувство юмора.
Канадский нападающий «Айлендерс» Мэтт Барзэл рассказал о своих чувствах после того, как ему во время игры с «Виннипегом» наложили несколько швов на губы.
«Чувствую себя как Кайли Дженнер», – пошутил Барзэл на флеш-интервью.
Кайли Дженнер – американская модель и бизнесвумен, самый молодой миллиардер в истории, единоутробная сестра Ким Кардашьян. Как и большинство девушек из клана Кардашьян, Кайли активно пользуется услугами пластических хирургов.
- «Айлендерс» выиграли у «Виннипега» со счетом 3:1, Барзэл забросил 2 шайбы.
- В следующем туре «Айлендерс» сыграют с «Коламбусом», «Виннипег» – с «Эдмонтоном».
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