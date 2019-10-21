Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин подтвердил, что его дом был поврежден торнадо.

«Спасибо всем, кто обеспокоился обо мне, услышав вечерние новости. Я в безопасности. К счастью, этот мой дом выставлен на продажу, я уже переехал в новый. Я покинул этот район недавно, и это очень печальное зрелище. Молюсь за всех пострадавших от торнадо», – написал 27-летний Сегин.

Порывы ветра в Далласе достигали 178 км/ч. Многие дома были разрушены, пострадали линии электропередачи, но обошлось без человеческих жертв.

Сегин – обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона» (2011) и чемпион мира 2015 года со сборной Канады.

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