Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет сыграть за «Кэпиталс» команду в Москве.

– Игорь Ларионов заявил, что работает над возможностью организации матча «Вашингтона» в России. Если бы это произошло, где хотели бы сыграть – в Москве?

– Конечно, в Москве. Без разницы, против кого. Я думаю, что ажиотаж будет большой. Все от этого только выиграют.

– Теперь в «Вашингтоне» выступает российский вратарь Илья Самсонов, если в основу поднимут защитника Александра Алексеева, то будет не хватать форварда, чтобы создать Русскую шестерку.

– А у нас есть еще один нападающий?

– Если бы он был, хотели бы сыграть в такой?

– Если бы да кабы. Опять же, посмотрим, что будет. У нас замечательно работают наши фарм-клубы и очень хорошо работают с молодыми игроками, поэтому Алексееву нужно немножко терпения, и у него все будет хорошо. Александр очень перспективный игрок и большой талант, поэтому не нужно никуда торопиться, – цитирует 34-летнего Овечкина «Спорт-Экспресс».

«Вашингтон» идет на втором месте Восточной конференции, уступая «Баффало».

В 10 матчах сезона-2019/20 Овечкин забросил 6 шайб и сделал 4 асиста.

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