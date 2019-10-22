Тарасенко закинул безумную шайбу с острого угла и отдал 2 ассиста в игре с «Колорадо»
Владимир прилично поучаствовал в победе своей команды.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заработал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
27-летний хоккеист забросил во втором периоде с острого угла. «КАК?!» – капсом вопросил твиттер-аккаунт «Сент-Луиса», выложив видео шайбы.
Также Тарасенко отдал две голевые передачи: он ассистировал Брэйдену Шенну и Дэвиду Перрону.
- «Сент-Луис» выиграл со счетом 3:1.
- Команда Тарасенко в сезоне-2019/20 стала обладателем Кубка Стэнли.
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