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Тарасенко закинул безумную шайбу с острого угла и отдал 2 ассиста в игре с «Колорадо»

Тарасенко закинул безумную шайбу с острого угла и отдал 2 ассиста в игре с «Колорадо»
Eurosport

1 час назад

Владимир прилично поучаствовал в победе своей команды.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заработал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

27-летний хоккеист забросил во втором периоде с острого угла. «КАК?!» – капсом вопросил твиттер-аккаунт «Сент-Луиса», выложив видео шайбы.

Также Тарасенко отдал две голевые передачи: он ассистировал Брэйдену Шенну и Дэвиду Перрону.

  • «Сент-Луис» выиграл со счетом 3:1.
  • Команда Тарасенко в сезоне-2019/20 стала обладателем Кубка Стэнли.

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