Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов раскритиковал стиль игры в современном хоккее.

«Мне играть чуть-чуть побольше хочется в хоккей. Не просто швырять шайбу, приходить ради зарплаты. А хоккей поворачивается к тому, что как на работу приходим, выбросили, забросили... Не говорю, что мы так играем, но все идет к тому, что «беги, беги», а куда беги? Как курица без головы. Такой хоккей сейчас.

Надо как-то приспосабливаться и из этого создавать моменты, стараться, играть на партнера, уважать его не только в жизни, но и на льду. Кажется, вся красота игры куда-то исчезает», – цитирует 27-летнего Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина, но наказание не распространяется на игры в НХЛ.

В сезоне-2017/18 Евгений в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

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