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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» добыть четвертую победу в НХЛ подряд
«Кэпиталс» грохнули на чужом льду «Калгари».
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Калгари» – 5:3.
Одну из шайб в составе «Кэпиталс» забросил россиянин Александр Овечкин.
Помимо Овечкина, в составе победителей Кубка Стэнли-2018 отличились Джон Карлсон (дубль), Чендлер Стефенсон и Том Уилсон.
- Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов провел матч в запасе.
- В следующем туре «Кэпиталс» сыграют с «Эдмонтоном», «Калгари» – с «Флоридой».
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