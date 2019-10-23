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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» добыть четвертую победу в НХЛ подряд

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» добыть четвертую победу в НХЛ подряд
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

«Кэпиталс» грохнули на чужом льду «Калгари».

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Калгари» – 5:3.

Одну из шайб в составе «Кэпиталс» забросил россиянин Александр Овечкин.

Помимо Овечкина, в составе победителей Кубка Стэнли-2018 отличились Джон Карлсон (дубль), Чендлер Стефенсон и Том Уилсон.

  • Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов провел матч в запасе.
  • В следующем туре «Кэпиталс» сыграют с «Эдмонтоном», «Калгари» – с «Флоридой».

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