Василевский потащил за 0,3 секунды до сирены и спас «Тампе» победу. Его признали главной звездой дня
Вратарская магия от Андрея.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал главным участником захватывающей концовки матча против «Питтсбурга».
При счете 2:2 «Тампа» за минуту до конца матча вышла вперед, но «Питтсбург» почти отыгрался, если бы не 25-летний Василевский. За 0,3 секунды до финальной сирены он поймал летящую в створ шайбу почти на линии. Арбитры отправились смотреть видеоповтор и подтвердили, что взятия ворот не было.
Василевского признали главной звездой игрового дня – в матче с «Питтсбургом» он отразил 37 бросков.
- Итоговый счет – 3:2 в пользу «Тампы».
- «Питтсбург» потерпел третье поражение подряд.
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