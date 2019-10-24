Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал главным участником захватывающей концовки матча против «Питтсбурга».

При счете 2:2 «Тампа» за минуту до конца матча вышла вперед, но «Питтсбург» почти отыгрался, если бы не 25-летний Василевский. За 0,3 секунды до финальной сирены он поймал летящую в створ шайбу почти на линии. Арбитры отправились смотреть видеоповтор и подтвердили, что взятия ворот не было.

Василевского признали главной звездой игрового дня – в матче с «Питтсбургом» он отразил 37 бросков.

Итоговый счет – 3:2 в пользу «Тампы».

«Питтсбург» потерпел третье поражение подряд.

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