Чешский нападающий Яромир Ягр восхитился российским капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Мне игра многих ваших хоккеистов нравится. Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский. Можно долго перечислять. Против многих из них я играл. Но, конечно, хочется выделить Александра Овечкина. Еще недавно я думал, что его карьера пойдет на спад и он не сможет играть так, как в свои лучшие годы в «Вашингтоне».

Но он продолжает забрасывать по 50 шайб за сезон, меняет свою игру, подстраивается под требования команды, тренеров, лиги. И по-прежнему держит планку. Я поражен тем, что сейчас делает Ови», – цитируют Ягра «Известия».

47-летний Ягр выступает за чешский клуб «Кладно».

Статистика Овечкина в сезоне-2019/20 – семь голов и пять ассистов в 11 играх.

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