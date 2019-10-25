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Панарин обокрал первого номера драфта-2018 и забросил красоту «Баффало»
Хлебушек помог «Нью-Йорку» прервать жуткую серию.
Российский хоккеист Артемий Панарин отметился впечатляющей шайбой в матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Баффало».
Хозяева проиграли пять предыдущих матчей подряд, но уверенно победили на этот раз – встреча закончилась со счетом 6:2 в их пользу, а Артемий Панарин положил начало триумфу. На 12-й минуте хоккеист обокрал в центре площадки Расмуса Далина, первого номера драфта-2018, убрал вратаря и покатил в пустые.
- Шайба стала для Артемия пятой в сезоне. У него 7 (2+5) очков в 8 матчах.
- Это первая кампания Панарина за «Рейнджерс».
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