Российский хоккеист Артемий Панарин отметился впечатляющей шайбой в матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Баффало».

Хозяева проиграли пять предыдущих матчей подряд, но уверенно победили на этот раз – встреча закончилась со счетом 6:2 в их пользу, а Артемий Панарин положил начало триумфу. На 12-й минуте хоккеист обокрал в центре площадки Расмуса Далина, первого номера драфта-2018, убрал вратаря и покатил в пустые.

Шайба стала для Артемия пятой в сезоне. У него 7 (2+5) очков в 8 матчах.

Это первая кампания Панарина за «Рейнджерс».

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