Eurosport
Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ, но не спас «Вашингтон» от поражения
Российский хоккеист не остановился на числе зверя.
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерс».
Первый гол получился символическим – он стал для форварда 666-м в НХЛ.
Александр решил не остановился на сатанинском числе и добавил еще одну шайбу – 667-ю – броском из своего офиса.
Усилий Овечкина не хватило команде – «Кэпиталс» проиграли в овертайме со счетом 3:4 ОТ.
- 34-россиянин забросил девять шайб в сезоне-2019/20.
- Также на его счету пять ассистов.
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