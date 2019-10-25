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Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ, но не спас «Вашингтон» от поражения

Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ, но не спас «Вашингтон» от поражения
Eurosport

1 час назад

Российский хоккеист не остановился на числе зверя.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерс».

Первый гол получился символическим – он стал для форварда 666-м в НХЛ.

Александр решил не остановился на сатанинском числе и добавил еще одну шайбу – 667-ю – броском из своего офиса.

Усилий Овечкина не хватило команде – «Кэпиталс» проиграли в овертайме со счетом 3:4 ОТ.

  • 34-россиянин забросил девять шайб в сезоне-2019/20.
  • Также на его счету пять ассистов.

Промоутер ночного клуба: «Овечкин облил всех шампанским Dom Perignon и считает, что все ему должны»

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