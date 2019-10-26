«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, уступая по ходу матча со счетом 1:5.

Победить команде помог российский нападающий Евгений Кузнецов – он забросил две шайбы, его показатель полезности на льду составил +1.

Основное время завершилось с равным счетом 5:5, в овертайме команды также не выявили сильнейшего. В серии буллитов успешнее оказался «Вашингтон» – победный удар получился у Никласа Бекстрёма.

Это пятый раз в истории «Кэпиталз», когда команда отыгралась со счета 1:5.

В прошлый раз такое произошло в 2008 году, остальные случаи приходятся на ХХ век.

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