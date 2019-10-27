Михеев красиво уклонился от силового приема, посадил соперника на лед и сделал ассист
Эффектное владение коньком и корпусом.
Нападающий «Торонто» Илья Михеев потрясающе ушел от силового приема защитника «Монреаля» Ши Уэбера.
25-летний Михеев красиво уклонился от канадца и создал голевой момент: после комбинации Джейк Маззин поразил чужие ворота.
- Эффектный трюк русского хоккеиста не помог «Торонто» выиграть – «Монреаль» победил со счетом 5:2.
- Михеев набрал 10 очков (4+6) в 13 играх регулярного чемпионата НХЛ.
- Прошлый сезон нападающий провел в КХЛ, выступая за омский «Авангард».
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