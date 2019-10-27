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Овечкин посидел на коленях у Бекстрёма и признался ему в любви

Овечкин посидел на коленях у Бекстрёма и признался ему в любви
Eurosport

14 мин. назад

Ребята играют вместе с 2007 года.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в шутку признался в любви шведскому одноклубнику Никласу Бекстрёму.

«Люблю тебя, бро», – написал 34-летний хоккеист, опубликовав фотографию, где сидит у Бектрёма на коленях и с улыбкой обнимает его.

  • Овечкин и Бекстрём вместе выступают за «Вашингтон» с 2007 года.
  • Во время локаута в НХЛ оба играли за московское «Динамо».
  • Статистика Овечкина в регулярном чемпионате-2019/20 – девять шайб и пять ассистов.

Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ, но не спас «Вашингтон» от поражения

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