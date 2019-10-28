Юрист Дмитрий Мачихин рассказал о наличии американского гражданства у российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Мачихин занимался юридической поддержкой бизнес-проекта хоккеиста.

«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (партнеров Малкина по бизнесу) напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США.

Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе. Только Денис и Антон – все решения принимались ими и от его имени», – цитирует Мачихина Sports.ru.

Кстати, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное Александром Овечкин в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Малкин получил травму на старте регулярного чемпионата НХЛ и до сих пор не вернулся на лед.

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