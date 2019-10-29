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Тарасенко пропустит 5 месяцев из-за травмы плеча

Тарасенко пропустит 5 месяцев из-за травмы плеча
Eurosport

5 мин. назад

Серьезная потеря для «Сент-Луиса».

Хоккеист «Сент-Луиз Блюз» Владимир Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за повреждения плеча.

Российский форвард будет прооперирован во вторник 29 октября. Игрок получил травму в столкновении с защитником «Лос-Анджелес Кингз» Шоном Уокером в последнем матче регулярки. Команда Тарасенко победила со счетом 5:2, но потеряла одного из лидеров.

«Тяжелая ситуация. Владимир – важная часть команды. Его отсутствие определенно на нас скажется, нам всем придется прибавить», – приводит слова партнера Тарасенко по нападению Райана О'Райли официальный сайт НХЛ.

  • В 76 матчах прошлого сезона игрок набрал 68 очков.
  • Также в прошлой кампании он завоевал Кубок Стэнли.

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