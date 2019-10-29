Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подтвердил наличие у него американского гражданства и назвал США вторым домом.

«У моего ребенка американский паспорт. Может быть, он пойдет тут в школу. США – мой второй дом, я здесь 13 лет, моя жена тоже здесь. Не люблю, когда Америка сражается против России. В России свои законы, и они не запрещают иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого. Не переживаю насчет этого», – цитирует 33-летнего Малкина Triblive.

Об американском гражданстве Евгения рассказал юрист Дмитрий Мачихин, который занимался юридической поддержкой бизнес-проекта хоккеиста.

Малкин получил травму на старте регулярного чемпионата НХЛ и до сих пор не вернулся на лед.

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