Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов прокомментировал наличие американского гражданства у нападающего «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.

«Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, [как к этому относиться]», – цитирует 61-летнего Фетисова НСН.

Об американском гражданстве Евгения рассказал юрист Дмитрий Мачихин, который занимался юридической поддержкой бизнес-проекта хоккеиста.

Новость получила резонанс, так как Малкин входит в состав общественного движения «Putin Team», которое организовал Александр Овечкин в поддержку президента РФ Влаимира Путина.

Малкин: «У моего ребенка американский паспорт. США – мой второй дом»

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