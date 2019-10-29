Getty Images

Фетисов – о Малкине: «Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство»

Фетисов – о Малкине: «Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство»
Eurosport

1 час назад

Мнение заслуженного хоккейного ветерана.

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов прокомментировал наличие американского гражданства у нападающего «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.

«Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, [как к этому относиться]», – цитирует 61-летнего Фетисова НСН.

  • Об американском гражданстве Евгения рассказал юрист Дмитрий Мачихин, который занимался юридической поддержкой бизнес-проекта хоккеиста.
  • Новость получила резонанс, так как Малкин входит в состав общественного движения «Putin Team», которое организовал Александр Овечкин в поддержку президента РФ Влаимира Путина.

Малкин: «У моего ребенка американский паспорт. США – мой второй дом»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте