Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал тот факт, что у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина обнаружили американское гражданство.

«Я человек старой закваски и не понимаю, что такое двойное гражданство. Человек принадлежит той стране, в которой он родился, живет. Мне сложно это комментировать, нужно спросить самого Малкина, тем более там много чего есть. Это и Putin team, и бойня себя в грудь. У мужчины родина должна быть одна, или там, или тут, и не надо лицемерить. Двойные стандарты? Получается так, и мне это непонятно, это ханжество и лицемерие.

Если ты уж решил, то не нужно выступать в прессе и флагами размахивать, не американскими, кстати. Конечно, тут присутствует момент, где человек просто лукавит, говорит одно, а делает другое. Не знаю, как это может быть. У многих родина там, где светло и тепло, и бананы растут», – приводит слова Плющева Sport24.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «Пингвинз» Евгений трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Малкин дважды побеждал на чемпионате мира (2012, 2014).

Фетисов – о Малкине: «Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство»

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